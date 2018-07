Apre Comic-Con 2018, i cosplay dei supereroi in coda all'ingresso

San Diego (askanews) - Al via il Comic-Con 2018. E' iniziata a San Diego, California, la fiera più grande al mondo dedicata al ai fumetti, ma non solo, in generale a tutto il mondo dell'intrattenimento. E come sempre le strade della città californiana si sono animate di cosplay dei supereroi. Il Comic-Con va in scena dal 19 al 23 luglio.