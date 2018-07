Ambiente, flash mob di Greenpeace contro la plastica usa e getta

Vitorchiano (askanews) - Volontari di Greenpeace provenienti da tutta Italia hanno installato a Vitorchiano, in provincia di Viterbo, dove si trovano per una riunione nazionale la riproduzione di una balena sommersa da un mare di plastica usa e getta per denunciare simbolicamente l impatto che questo materiale ha sugli ecosistemi marini. I volontari hanno inoltre aperto uno striscione con il messaggio "Il mare non è usa e getta".

"Ogni minuto finisce in mare l equivalente di un camion pieno di plastica, una situazione sempre più grave - ha dichiarato Giuseppe Ungherese, responsabile campagna Inquinamento di Greenpeace Italia - le grandi aziende continuano a fare enormi profitti grazie alla crescente produzione di plastica monouso, pur essendo perfettamente a conoscenza del fatto che è impossibile riciclarla tutta. Per questo, insieme ad oltre un milione di persone che hanno aderito al nostro appello, chiediamo di ridurre drasticamente l utilizzo di contenitori e imballaggi in plastica usa e getta".