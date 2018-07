Decine di mongolfiere in volo sull'Umbria e i suoi vigneti

Todi (askanews) - Decine di mongolfiere si sono alzate in volo nei cieli dell'Umbria per il Gran Premio Mongolfieristico d'Italia. L'edizione 2018 della Todi Sagrantino Cup coinvolge 90 mongolfiere guidate da equipaggi di 22 nazionalità diverse. Al via il 22 giugno, la competizione si concluderà il 5 agosto, due settimane in cui i grandi palloni colorati sorvoleranno colline e vigneti umbri.