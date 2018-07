Giffoni, il presidente della Camera Fico accolto come una star

Giffoni Valle Piana (askanews) - Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico è stato accolto come una star dai giurati della 48esima edizione del Giffoni Experience, il festival del cinema per ragazzi in corso a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Per il presidente, accompagnato dal ministro dell'Ambiente, Sergio Costa si è trattata della seconda volta a Giffoni.

I due hanno visitato la Multimedia Valley e incontrato i giovani di Giffoni. Costa - che ha annunciato con un tweet il suo arrivo esortando a "ripartire dai ragazzi perché sono loro il nostro futuro" - è stato anche protagonista di una masterclass dedicata alla sostenibilità ambientale e alla tutela delle risorse naturali, argomento centrale della 48esima edizione del festival che ha come tema l'"acqua" e che farà da filo conduttore nel triennio che porterà al 2020, quando Giffoni compirà 50 anni.