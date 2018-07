Pussy riot, confermata la condanna per l'invasione ai Mondiali

Mosca (askanews) - Una corte d'appello di Mosca ha confermato la condanna a 15 giorni di prigione per Veronika Nikulshina, membro del gruppo punk d'opposizione Pussy Riot che ha partecipato all'eclatante protesta durante la Coppa del mondo di calcio, invadendo il campo durante la finale vestita con un'uniforme da poliziotto.

Il blitz che è riuscito a eludere il sistema di sicurezza schierato per la finale è stato portato a termine da 3 donne e un uomo tutti condannati per "avere gravemente infranto le regole del comportamento degli spettatoria". Ai 4 sarà interdetta la partecipazione agli eventi sportivi per 3 anni.