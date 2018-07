Al Giffoni Experience Sam Claflin presenta "Resta con me"

Giffoni Valle Piana (askanews) - Sam Claflin è tornato sul Water Carpet della 48esima edizione del Giffoni Experience, il festival del cinema per ragazzi in corso a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, dov'era già stato nel 2016.

L'attore di "Hunger Games" e "Io prima di te" stavolta ha accompagnato al Festival l'anteprima di Resta con me (Adrift), film diretto da Baltasar Kormakur, nei cinema italiani dal 29 agosto, di cui è protagonista assieme a Shailene Woodley.

La pellicola è ispirata alla storia vera di Tami Oldham Ashcraft e del marito Richard Sharp, travolti dall'uragano Raymond nel 1983, durante una traversata oceanica tra Tahiti e la California.

L'attore britannico ha spiegato che ha dovuto lavorare molto sia sul piano fisico, perdendo molto peso, sia su quello psicologico per entrare nel suo personaggio sul set di "Resta con me".

"Spero che questa storia - ha detto - possa ispirare molte

persone dando loro speranza e facendo capire che è importante

combattere per sopravvivere e per vivere la migliore vita

possibile".

Claflin non ha deluso i ragazzi che lo hanno atteso per ore alla Cittadella del cinema, concedendosi alle tante richieste di autografi e selfie, prima di entrare in sala per l'incontro con i giurati Generator.

"Questo festival è incredibile - ha detto - spero che ognuno di

voi capisca quanto è fortunato a essere qui, in questo festival

davvero straordinario. Spero che un giorno riusciate a venire

anche con i vostri figli per far fare a loro la stessa esperienza

che state facendo voi perché è davvero indescrivibile".

Infine, una piccola sorpresa per lui in conferenza stampa, con la dedica della canzone "Resta cu' 'mme" di Domenico Modugno.