Malcom, che beffa per la Roma, era già in partenza per Ciampino

Roma, 24 lug. (askanews) - Tutto era pronto a Ciampino: Malcom era atteso alle 23 del 23 luglio, lunedì. L'AS Roma aveva già annunciato l'arrivo (tweet). Poi il colpo di scena clamoroso: nella trattativa si è inserito il Barcellona. E il Bordeaux ha bloccato tutto praticamente sulla scaletta dell'aereo.

Una beffa per la società giallorossa anche se non tutto pare perduto; per il 21enne brasiliano Malcom Filipe Silva de Oliveira il Bordeaux non ha ancora chiuso con il Barca; lo dice il procuratore dell'attaccante, e i tifosi romanisti che già lo attendevano in aeroporto ora aspettano a metà fra speranza e amarezza.