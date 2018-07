Islamabad (askanews) - In Pakistan seggi in allestimento in vista

delle elezioni politiche con le quali il 25 luglio 2018 i

cittadini sono chiamati a rinnovare i 342 seggi del parlamento.

A contendersi la vittoria 3 partiti: la Lega Musulmana del

Pakistan, il partito del premier usente Nawaz Sharif condannato a

10 anni di carcere per corruzione, il Partito Popolare Pakistano

e il Movimento per la Giustizia del Pakistan, il cui candidato,

Ikramullah Gandapur, è stato ucciso domenica 22 luglio 2018 in un attacco suicida.