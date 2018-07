Tajani: si può sforare il 3% per pagare i debiti della Pa

Roma, (askanews) - "Il pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione può essere fatto anche sforando il tetto del 3%, è già accaduto, lo autorizzai io da commissario Ue, si può studiare un piano in due o tre anni per pagare i 70 miliardi che la Pa deve alle imprese. Si può iniziare a pagarlo con una compensazione tra debiti e crediti come proposto dagli emendamenti presentati da Fi. Noi guardiamo a imprese e occupazione e vogliamo sapere esattamente i numeri".

Così il vice-presidente di Fi, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa in cui ha ribadito che Forza Italia chiede al governo i "numeri veri" sul "decreto dignità".

"Vogliamo sapere esattamente i numeri, non possiamo nascondere la verità dietro la cortina fumogena dello scontro tra Di Maio e Boeri. Ci interessa poco, ci interessa sapere, magari attraverso un'analisi della Corte dei conti, quale è la verità. Chi ha ragione: il governo o l'Inps?".