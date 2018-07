Torna a Torino un Piffetti da 2 milioni esposto al Metropolitan

Roma, (askanews) - Torna in Italia, a Torino, a Palazzo Chiablese, una scrivania a doppio corpo, con intarsi in avorio e madre perla, dell'ebanista del '700 Pietro Piffetti che l'aveva realizzata proprio per questo luogo. L'hanno recuperata i carabinieri del comando tutela patrimonio culturale di Torino, rintracciandola da un privato.

L'opera, considerata uno dei maggiori capolavori dell'artista e del valore di 2 milioni di euro, era scomparsa nel secondo dopoguerra, venduta a un privato e portata all'estero in modo illecito. Passata in Francia, poi in Svizzera, era poi finita negli Stati Uniti, esposta dalla fine degli anni Novanta e per un lungo periodo, al Metropolitan Museum of Art di New York.