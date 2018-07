(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2018 Decreto dignità, Di Maio: "Nessuna divergenza con Salvini" L'ha dichiarato il Ministro Luigi Di Maio uscendo dal Ministero del Lavoro. "Assolutamente no" ha detto rispondendo alla domanda su possibili divergenze nel merito del 'decreto dignità' con il ministro Matteo Salvini. "Ogni giorno si gioca a mettere me contro Salvini e Salvini contro di me" ha concluso Di Maio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev