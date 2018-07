(Agenzia Vista) Napoli, 04 luglio 2018 Fondi Lega, Martina: "Salvini restituisca i soldi agli italiani, dica la vertà in Parlamento" "Salvini restituisca i soldi agli italiani, dica la vertà in Parlamento". Queste le parole di Maurizio Martina, segretario reggente del Pd, venuto a Napoli per inaugurare il nuovo circolo del Partto Democratico a Secondigliano. AltrimondiNws Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev