Fraccaro: "Leggi di iniziativa popolare siano discusse obbligatoriamente in parlamento"

(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2018 Il Ministro per la Democrazia Diretta Fraccaro interviene alla conferenza sul Global Forum on Direct Democracy che si terrà a Settembre a Roma: "Proporremmo che proposte di legge popolari siano discusse obbligatoriamente in parlamento. Necessario semplificare gli strumenti pratici per attivare referendum" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev