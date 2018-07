(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2018 Inps, Di Maio: "Boeri in carica fino al 2019, su alcune cose non siamo d'accordo" "Boeri sarà alla presidenza dell'Inps fino al 2019, quando scadrà il suo mandato. Per adesso abbiamo avuto un'ottima collaborazione istituzionale anche se su alcune cose non siamo d'accordo". Queste le parole di Luigi Di Maio, ministro del Lavoro, intervistatp a margne della presentazione della relazione annuale dell'Istituto di Previdenza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it