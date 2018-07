(Agenzia Vista) Roma, 05 luglio 2018 Vaccini, Lorenzin: "Min Grillo avrebbe potuto fare tanti altri provvedimenti, non capisco la scelta" "Il ministro come primo atto avrebbe potuto agire su tante parti della Sanità che hanno bisogno di un aggiustamento, non ne capisco la scelta". Queste le parole di Beatrice Lorenzin, deputata di Civica Popolare, a margine degli Stati Generali delle Piccole e Medie Imprese. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it