Assemblea PD, Renzi contestato su Marino: "Vostro obiettivo è aprire polemiche a sinistra"

(Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2018 "Riscossa partirà da Roma se smettiamo di considerare come primi nemici quelli in fianco a noi. Sulla posizione di Marino, solo chi non ha memoria può dimenticare qual era il dibattito.Se tutta la discussione è ritornare sulla discussione legittimamente presa sul pd romano allora il vostro obiettivo non è cacciare la destra ma aprire polemiche nel centro sinistra." COsì ha detto Matteo Renzi all'assemblea nazionale del Partito Democratico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it