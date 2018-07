(Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2018 Meloni lancia iniziativa 'maglietta azzurra' "Stato si occupi di italiani sotto soglia di povertà" "Laura Boldrini, Gad Lerner, Roberto Saviano e una serie di altri personaggi hanno lanciato una campagna 'maglietta rossa' per chiedere più accoglienza. Io ho un sacco di magliette rosse però mi mancano il rolex e l'attico a New York, quindi non mi metto a pontificare sull'immigrazione come fanno questi radical chic. Quello che voglio fare invece è indossare una maglietta azzura, e chiedere a voi di farlo, in solidarietà con quei 5 milioni di itlaiani che sono sotto la soglia di povertà, perché è di loro che lo Stato italiano si deve occupare". Queste le parole di Giorgia Meloni diffuse in un video messaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander v agenziavista.it