(Agenzia Vista) Tailandia, 08 luglio 2018 Bambini intrappolati in Tailandia, 6 sono salvi, le immagini dei preparativi del salvataggio Sono 6 i bambini tratti in salvo dalla grotta in cui erano intrappolati da quasi in mese, questo quanto viene riportato dai Navy Seal tailandesi, che stanno conducendo le operazioni di soccorso. fonte RUAMKATANYU FOUNDATION Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it