Saldi al via a Torino, il servizio tra commercianti e amanti dello shopping

(Agenzia Vista) Torino, 08 luglio 2018 Sono 15 milioni gli italiani ad aver già deciso di usare i saldi per comprare un prodotto di moda o un accessorio, e altri 20 milioni decideranno a seconda delle occasioni. Lo riporta un sondaggio di Confesercenti, secondo il quale circa un terzo di clienti farà acquisti entro la prima settimana, mentre gli altri aspetteranno ancora ulteriori ribassi. 167 euro a persona il budget medio. Sconti record che arrivani anche al 70%, code nei negozi, folla in centro ma vendite che non decollano. E’ questo il bilancio del primo weekend di saldi a Torino, in linea con la tendenza del resto d’Italia. Pienone negli outlet affollati anche dai turisti stranieri, soprattutto giapponesi, russi e cinesi a spingere le vendite. Courtesy Rete7 agenziavista.it