Dl Dignità, Bernini: "Sarà la caporetto del lavoro"

(Agenzia Vista) Milano, 09 luglio 2018 "Sarà la caporetto del lavoro regolare, aumentando il costo del lavoro rendendo più difficile agli imprenditori di assumere sarà la fine. Non si può pensare e questo è l'errore dei 5 stelle, che gli imprenditori si facciano insegnare dalla politica. Per fare ripartire la crescita è necessario essere flessibili non rigidi". Lo ha detto la capogruppo di Forza Italia in Senato Anna Maria Bernini a margine della presentazione del libro di Claudio Cerasa 'Abbasso i tolleranti, manuale di resistenza allo sfascismo'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it