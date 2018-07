Dl dignità, Di Maio: ''Voucher, no a sfruttamento e basta ricatti''

(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2018 Di Maio Voucher non accettiamoo ricatti Il ministro per lo sviluppo economico Luigi Di Maio al termine dell'incontro con i vertici Arcelor Mittali sul caso Ilva. ''I voucher non possono essere reintrodotti nel mercato del lavoro per favorire lo sfruttamento dei giovani, e i ricatti delle imprese con le minacce di licenziamenti non sono accettabili'' Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev