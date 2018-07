Emre Can alla Juventus: Giocare con Ronaldo? Sarebbe grandioso

(Agenzia Vista) Torino VdA Piemonte, 09 luglio 2018 Presentato il nuovo centrocampista della Juventus, il tedesco Emre Can prelevato dal Liverpool. Il neo arrivo non si sbilancia sull'arrivo o meno di Cristiano Ronaldo. "Sarebbe grandioso - si limita a dire - chi non vorrebbe giocare con lui?". Courtesy rete7