Ilva, Di Maio: ''Piano non ci soddisfa, aspettiamo proposte migliorative''

(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2018 Ilva Di Maio Piano ambientale e occupazionale non ci soddisfano ci aspettiamo proposte migliori ok Il ministro per lo sviluppo economico Luigi Di Maio al termine dell'incontro con i vertici Arcelor Mittali sul caso Ilva."Il Piano ambientale e occupazionale non sono soddisfacenti. Ci aspettiamo proposte fortemente migliorative". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev