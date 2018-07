Panico a Torino, in strada con la pistola: "Ti ammazzo come un cane"

"Ti sparo come i cani", urla l'uomo pistola in pugno. Il video è stato pubblicato su Facebook da un residente di via Spontini, una zona del quartiere torinese Barriera di Milano frequentata da spacciatori stranieri. L'uomo scende dall'auto e brandendo una pistola minaccia qualcuno: "Vieni qua, ti sparo addosso".

Secondo l'autore del video l'uomo "ce l'aveva ovviamente con uno spacciatore di colore". Alla fine si avvicina un ragazzo di colore, con cui, mentre risale sulla sua auto, l'uomo conversa tranquillamente. Secondo quanto si apprende il responsabile sarebbe stato identificato e denunciato per procurato allarme, essendo l'arma una pistola ad aria compressa.