Olimpiadi 2026, Sala: "Non sono ottimista, la Svezia non ha mai avuto i giochi, meglio spicciarsi"

(Agenzia Vista) Milano, 09 luglio 2018 "Domani c'è la riunione del Coni ma non sono ottimista sul fatto che si prenda una decisione, temo che questa cosa andrà a finire verso Settembre. Anche se credo che una decisione servirebbe. La Svezia non ha mai avuto le Olimpiadi quindi è meglio spicciarsi ma non sono ottimista". Queste le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa di presentazione della 'Milano MovieWeek' Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev