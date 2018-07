(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2018 Bimbi intrappolati in Tailandia, ecco il complicato percorso per salvare i ragazzi I Navy Seals hanno diffuso le immagini del percorso messo in sicurezza per salavare i bambini ancora intrappolati all'interno della grotta, 8 sono stati già tratti in salvo. courtesy_Facebook_ RUAMKATANYU FOUNDATION Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it