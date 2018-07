Il Ministro Grillo arriva a Napoli per ispezione negli ospedali

(Agenzia Vista) Napoli, 10 luglio 2018 Il Ministro Grillo arriva a Napoli per ispezione all'ospedale Monaldi Il Ministro Giulia Grillo arriva a Napoli per effettuare alcuni sopralluoghi negli ospedali partenopei in seguito allo scandalo del reparto chiuso per la festa del primario all'ospedale del Mare. Prima tappa all'ospedale Monaldi, poi il Cardarelli, a seguire incontro con il Governatore Vincenzo De Luca. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it