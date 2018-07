Ilva, Toti: "Governo non faccia fallire la trattativa"

(Agenzia Vista) Liguria, 10 luglio 2018 "Mi auguro che il governo non si assuma la responsabilità del fallimento di questa trattativa che è l'unica soluzione sul banco e che discende da una gara durata due anni". Così il presidente della Liguria Giovanni Toti, sulla trattativa per la privatizzazione di Ilva. "Se la trattativa fallisse questo probabilmente non comporterebbe un'ulteriore gara ma la chiusura degli stabilimenti visto che la gestione commissariale è finanziata ancora per poche settimane. La chiusura di Ilva costerebbe al governo circa due miliardi per la messa in sicurezza degli impianti e il piano di ambientalizzazione che oggi invece è a cura di Mittal ma anche la cassa integrazione per quasi 20.000 lavoratori, un po' più di un punto di Pil al nostro Paese e l'uscita dell'Italia dal mercato dell'acciaio, esiziale per la seconda manifattura d'Europa" / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it