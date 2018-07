Protesta FdI in aula Camera con magliette blu: ''Solidarietà a italiani poveri''

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2018 Protesta FdI in aula Camera Indossiamo maglie blu in solidarieta italiani poveri Nell'aula della Camera dei Deputati, il gruppo di Fratelli d'Italia ha messo in atto una protesta: i deputati hanno indossato delle magliette azzurre, simbolo dell'iniziativa lanciata nei giorni scorsi da Giorgia Meloni a sostegno degli italiani poveri, in contrapposizione con le magliette rosse di Don Ciotti a sostegno dei migranti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev