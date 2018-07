(Agenzia Vista) Napoli, 10 luglio 2018 Reparto chiuso per festa, Giulia Grillo: "Accerteremo i gradi di responsabilità e agiremo" "Accerteremo i gradi di responsabilità e agiremo". Queste le parole di Giulia Grillo, ministro della Sanità, a Napoli per una serie di sopralluoghi nelle principali strutture ospedaliere della città. Nel pomeriggio la ministra si recherà all'ospedale del Mare, teatro della scandalosa chiusura del reparto di Chiurgia Vascolare in occasione della festa del primario. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it