Paura all'ospedale del Mare, uomo si avventa sul ministro Grillo

Attimi di paura all'ospedale del Mare di Napoli per un uomo che ha cercato di avvicinare il ministro della Sanità Giulia Grillo. "Se non mi ascoltano mi butto giù", gridava Alfredo Caruso, 66 anni, che si è avventato gridando sul ministro appena entrato nel nosocomio. L'uomo è stato subito allontanato dalla scorta della Grillo per poi accasciarsi a terra. Voleva consegnare al ministro una denuncia fatta da lui ai carabinieri.