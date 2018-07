Arresto Pittella, Giulia Grillo: "Fatto grave, verificherò interruzione servizio sanitario"

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2018 Arresto Pittella, Giulia Grillo: "Fatto grave, sarò in Basilicata per verificare l'accaduto" "Quello che è successo in Basilicate è particolarmente grave, sarò in Basilicata per verificare l'accaduto con i miei occhi e per verificare che non i sia stata un'interruzione del servizio sanitario". Queste le parole di Giulia Grillo, ministro della Salute, a margine della presentazione della relazione annuale dellìOspedale Bambin Gesù. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it