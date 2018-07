CR7 alla Juve, la felicita' dei tifosi "Dara' una scossa a tutto il calcio italiano"

(Agenzia Vista) Piemonte VdA, 11 luglio 2018 I tifosi a Torino commentano l'ufficializzazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus: entusiamo da parte dei bianconeri, amarezza per tutti gli altri; anche se in molti sostengono che la Serie A trarrà giovamento da un campione carismatico come CR7 Courtesy Rete7