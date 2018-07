Energy Observer, approda a Venezia la prima barca alimentata da energie rinnovabili e idrogeno

(Agenzia Vista) Venezia, 11 luglio 2018 Le immagini della prima barca al mondo alimentata solo da energie rinnovabili e idrogeno. La Energy Observer farà il giro del mondo nei prossimi 5 anni, è partita da Parigi e, dopo essere passata per il Montenegro e la Croazia, è approdata nella laguna di Venezia dove sarà in mostra fino al 15 luglio accompagnata dal villaggio omonimo. Il catamarano poi ripartirà nella sua "Odissea per il futuro", continuando il giro nel Mediterraneo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it