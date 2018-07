Giustizia, Bonafede: "Legittima difesa è priorità, eliminare zone d'ombra"

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2018 Per questo Governo "ci sono alcune priorità", come il tema della "legittima difesa". Per questa "elimineremo le zone d'ombra che oggi rendono difficile difendersi e dimostrare la propria innocenza". Stessa priorità per la riforma dell'articolo 416 ter del Codice penale. Ci sarà quindi "un intervento sul voto di scambio". A dirlo il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, parlando in audizione di fronte alla commissione Giustizia al Senato sulle linee programmatiche del suo ministero e del processo civile. "Bisogna capire - ha precisato - se lo strumento normativo sarà un provvedimento del Governo oppure parlamentare" / Courtesy Senato tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev