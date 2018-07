(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2018 Ilva, Di Maio: "Inviato ad Anac fascicolo per verificare aggiudicazione" "Stiamo anche verificando la procedura di aggiudicazione, abbiamo inviato il fascicolo all'Anac". Queste le parole di Luigi Di Maio, ministro del Lavoro, ascoltato in audizione in Commissione al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it