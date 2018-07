Incendio in azienda rifiuti speciali a Orbassano (To)

(Agenzia Vista) Piemonte VdA, 11 luglio 2018 Squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute nella notte a Orbassano, in provincia di Torino, per domare le fiamme divampate in un'azienda addetta al trattamento di rifiuti speciali. Courtesy Rete7 fonte VVF agenziavista.it