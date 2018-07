(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2018 Intercettazioni, Bonafede: "Entro luglio pronto il decreto" "Abbiamo pronta la proroga per riuscire a scrivere in tempo il decreto, perché l'entrata in vigore di questa norma sarebbe andata contro la lotta alla corruzione". Queste le parole di Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia, a margine della sua audizione in Commissione Giustizia alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it