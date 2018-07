(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2018 Raggi: "Roma non è più ladrona, stiamo riducendo debito" "Vi do una notizia, che può sembrare uno slogan, Roma non è più ladrona, abbiamo iniziato a ridurre il debito". Queste le parole di Virginia Raggi, sindaco di Roma, durante il suo intervento alla presentazione del rapporto Roma 2030, scritto da Domenico De Masi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it