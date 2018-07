(Agenzia Vista) Bruxelles, 11 luglio 2018 Trump sulla Germania cambia idea in poche ore Prima l'attacco poi Ottimi rapporti "Noi vi protaggiamo dalla Russia e loro pagano miliardi alla Russia. Penso che questo sia inappropriato e l'ex cancelliere tedesco oggi è a capo della società del gasdotto che fornisce il gas. In questo modo, la Germania avrà il 70 per cento del paese controllato dalla Russia attraverso il gas". Lo afferma il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante una colazione con il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, prima dell'inizio del vertice. Poche ore dopo, pero', dopo aver incontrato la cancelliera Angela Merkel, distende i toni: "Con la Germania ottimi rapporti" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev