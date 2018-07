(Agenzia Vista) Bruxelles, 11 luglio 2018 Ue, Moscovici: "Tria e Di Maio rassicuranti, italiani non vogliono uscire da euro" Lo ha detto il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici. "Ci sono dichiarazioni che vanno in questa direzione ma la maggior parte vanno in un'altra direzione, che è quella buona" ha aggiunto il Commissario "sono stato informato che Di Maio ha detto chiaramente che il piano di uscire dall'euro non fa più parte di questo governo". "Noi abbiamo un interlocutore, il ministro Tria, che ci ha assicurato che l'Italia prepara il budget 2019 con la totale volontà di rispettare le regole e nel totale impegno nei confronti della zona euro" ha concluso Moscovici a Bruxelles. _Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev