Bagarre in aula alla Camera, Fico mettere ordine "Non ricordo tutti i nomi"

(Agenzia Vista) Roma, 12 luglio 2018 Bagarre in aula alla Camera, Fico tenta di mettere ordine Non ricordo i nomi di tutti Bagarre in aula alla Camera dei Deputati durante una normale discussione. Il presidente Roberto Fico ha tentato di mettere ordine arrivando a sospendere la seduta. fonte Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev