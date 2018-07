(Agenzia Vista) Roma, 12 luglio 2018 Bonaccini Bene presenza ministro Stefani in conferenza regioni bisogno di confronto serrato Il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Erika Stefani, alla Conferenza delle Regioni per un primo confronto istituzionale. Così il presidente della Conferenza Regioni, Stefano Bonaccini, a margine dell'incontro: ''Abbiamo apprezzato che il ministro si sia messo immediatamente a disposizione della conferenza e ho spiegato come ci sia stato un rapporto molto robusto con i precedenti Governi. Vogliamo che sia altrettanto robusto e costante con questo Governo, serve una leale collaborazione". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev