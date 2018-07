(Agenzia Vista) Roma, 12 luglio 2018 Ilva Toti Di Maio lavori a intesa per farla ripartire Il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Erika Stefani, al primo confronto istituzionale con la Conferenza delle Regioni . Il presidente della Regione Liguria e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti, sull'Ilva: "Io credo che la trattativa sia a buon punto e l'Anac come noto puo' intervenire in qualsiasi procedura ove rilevi la necessita' o irregolarita'". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev