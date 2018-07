Incidente stradale coinvolge due auto con 4 occupanti nei pressi Cagliari, le immagini

(Agenzia Vista) Roma, 12 luglio 2018 Intervento dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Cagliari nell'ex strada statale 131 Comune di Sestu (CA), all'altezza della località di Cortexandra, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture con quattro occupanti, tra cui anche un bambino. Gli operatori VVF hanno provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture e della sede stradale. Sul posto anche la Polizia Locale per accertare le cause dell'incidente. / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev