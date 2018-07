Ramo gigantesco di un albero secolare cade nel centro di Sanremo, le immagini

(Agenzia Vista) Liguria, 12 luglio 2018 I Vigili del Fuoco sono intervenuti per sgomberare una sezione di Via Aurelia rimasta invasa dal cedimento di un grosso albero di Magnolia. Dopo aver sezionato la pianta in più parti, la squadra interrvenuta, ha ripristinato le normali condizioni di sicurezza nel tratto della SS1 interessato dal crollo / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev