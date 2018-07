(Agenzia Vista) Roma, 12 luglio 2018 Standing ovation del M5S per Bonafede in Aula alla Camera, ma il Pd urla 'Vergogna' Si è svolto a Montecitorio il dibattito sul Tribunale di Bari in Aula alla Camera a cui si è aggiunto il Ministro della Giustizia per chiarire le polemiche sollevate in Aula dall'opposizione in mattinata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev