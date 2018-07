(Agenzia Vista) Bruxelles, 12 luglio 2018 Tria: "Situazione economia non consente aggiustamenti strutturali troppo forti" Il ministro dell'Economia Giovanni Tria all'arrivo all'Eurogruppo a Bruxelles: "Sui conti nessuna divergenza con la Commissione Ue, no ad aggiustamenti strutturali troppo forti, la situazione dell'economia europea non lo consente". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev