(Agenzia Vista) Bruxelles, 12 luglio 2018 Vertice Nato, Conte: "Italia non aumenterà livello di spesa" "Per rispondere subito alla prima domanda dico che l'Italia non aumenterà il suo livello di spesa". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, rispondendo alle domande in conferenza stampa al vertice Nato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev