Emergenza al Lago di Suviana, recuperato un escursionista infortunato

(Agenzia Vista) Bologna, 15 luglio 2018 Emergenza a Castel di Casio, frazione di Porretta Terme, nei pressi del Lago di Suviana. In zona Modonnina i Vigili del Fuoco hanno portato in salvo un escursionista in difficoltà in una operazione durata all'incirca quattro ore, che ha rischiesto anche l'uso di un elicottero / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it